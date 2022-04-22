/693586/سفير-مصر-في-الإكوادور-يقيم-حفل-إفطار-لأعضاء-الجالية-المصرية

أقام السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، مأدبة إفطار رمضانية لأعضاء الجالية المصرية، حيث أعرب عن ترحيبه بأعضاء الجالية والحرص على الالتقاء بهم، خاصةً بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت تطبق في الإكوادور خلال العامين الماضيين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد السفير المصري، على استعداد البعثة لتقديم المساعدة لكافة مواطنيها المتواجدين على الأراضي الإكوادورية، وتعريفهم بكافة التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لهم، مشدداً على أهمية أن يستمر التواصل المباشر بين البعثة وبين كافة أعضاء الجالية، سواء فيما يتعلق بإنهاء معاملاتهم القنصلية أو التعرف على ما قد يواجهونه من مشاكل يمكن للبعثة المساهمة في حلها.

سفير مصر في الإكوادور يقيم حفل إفطار لأعضاء الجالية المصرية

من جانبهم، أشاد أعضاء الجالية باستجابة السفارة السريعة لأية استفسارات أو أية مواقف قد يتعرض لها المواطنون المصريون في الإكوادور، وقد تم الرد على استفساراتهم فيما يتعلق بعدد من الموضوعات القنصلية والنظم المتبعة في الإكوادور بالنسبة للمقيمين بها.

وزير التعليم الماليزي يستقبل السفير المصري في كوالالمبور

وكان قد استقبل وزير التعليم الماليزي ”رادزيل جودين“ السفير رجائى نصر، سفير مصر فى ماليزيا، حيث تم مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وماليزيا وسبل الاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال تطوير التعليم.

شهد اللقاء بحث التعاون المشترك لزيادة التبادل الطلابي بين البلدين، حيث أشاد السفير بالطلاب الماليزيين الدارسين فى مصر خاصة مع ما هو معروف عنهم من التزام وأداء أكاديمي متميز.

كما تطرق النقاش أيضاً إلى الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التعليم الماليزية، فضلاً عن التعاون فى مجال تدريس اللغة العربية في ماليزيا.