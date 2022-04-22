/693585/مسلسل-الكبير-أوي-6-الحلقة-21-مربوحة-تبهر-الكبير-بـ-طقم-المهرج-والعترة-ترعبه-دمية

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 21، بدأت ببعض الهداية التي أرسلها حزلقوم للكبير من “جامايكا”، والتي فتحها الكبير “أحمد مكي” وراسل حزلقوم وبدأ يتعجب ويسخر من الهدايا التي أرسلها له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 21

وكانت تلك الحقائب التي أرسلها مليئة بالسبح والطواقي وبعض المأكولات المختلفة، كما احتوت الحقيبة طقم بكار وبعض الأطقم الغربية التي طلبتها منه قبل سفره، فضلا عن عروسة لعبة لـ “العترة”

مربوحة تفاجئ الكبير بأزياء مهرج

وتظهر مربوحة كعادتها في غرفة الكبير بأزياء مهرج بنطلون أحمر وقميص أخضر وحذاء كبير باللون الأحمر، وتحاول ان تغزل الكبير وتقنعه بأن الطقم متألق وجذاب لكنه يغضب عليها، ويقطع حديثهم دخول “العترة” الذي يسألهم عما يفعلونه لتقول له مربوحة “رحمة أحمد”، بأن والدها يضع قطرة في عينها، فيوبخها الكبير.

العترة في موقف مرعب بسبب دمية

تكون الدمية التي اهداها حزلقوم للعترة ملبوسة، وتبدأ في تخويفة الأمر الذي جعل العترة يذهب لغرفة الكبير ويطلب منه أن يأتي لينام بجانبه، وبالفعل استجاب الكبير لنجله وذهب مع لغرفته ليحكي له عن حركة الدمية المستمرة في أنحاء الغرفة التي تحاول إثارة الرعب بداخله، ليخوض الكبير وابنه العترة صراع مع تلك الدمية المتحركة.

مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 يعرض يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي وذلك عبر شاشة قناتى ON وON دراما بجانب عرضه عبر منصة Watch it الرقمية.

ويشارك الفنان أحمد مكي في بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي عدد من النجوم مثل رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، حسن القناوي، وآخرين بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وماجد الكدواني، ونرمين الفقي، وسليمان عيد وأسماء جلال، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.