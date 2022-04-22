/693583/منذر-ريحانة-مسلسل-الاختيار-أيقونة-مصرية-ومحمد-رمضان-بيفاجأنا-بأدائه-كل-سنة

كشف الفنان الأردني منذر ريحانة عن رأيه في النجم محمد رمضان كما تطرق للحديث عن مسلسل الاختيار الذي يُعرض الجزء الثالث منه حاليًا خلال الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد رأي الفنان منذر ريحانة في محمد رمضان ومسلسل الاختيار.

منذر ريحانة يشيد بأداء محمد رمضان

أشاد ريحانة بأداء الفنان محمد رمضان ومسلسل الاختيار وذلك خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري قائلًا: "محمد رمضان ممثل شاطر جدا وملتزم وبيفاجأنا كل سنة واللوكيشن معاه حلو جدًا.. والاختيار أيقونة مصرية وبرواز خاص".

جدير بالذكر أنه يعرض الجزء الثالث من مسلسل الاختيار عبر شاشة مجموعة قنوات on والتي حصلت على حقوق العرض الحصري عبر شاشتها في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد الساعة 4:20 صباحا والساعة 3:25 مساءا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة on دراما الساعة الساعة 11:20 مساءا ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10:30 صباحا والساعة 4:40 مساءا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة المنصة الإلكترونية Watch It الساعة 9:30 مساءا.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

معلومات حول منذر ريحانة

منذر رياحنة، من مواليد عمان في العام 1974، انطلق فنياً منذر رياحنة فنياً من مرحلة الدراسة الجامعية إذ بدأ بالتمثيل على مسرح جامعة اليرموك الأردنية، حيث كان يدرس الإخراج التلفزيوني والمسرحي.

وشارك بعدة مسرحيات منهم "كائن الظل"، كما لعب دوراً بطولياً في فيلم "المصلحة" عام 2012، كما حصل على العديد من الجوائز آحدثها جائزة أفضل ممثل أردني في مهرجان تايكي Jordan Awards2012