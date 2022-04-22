/693581/صحة-المنوفية-توقيع-الكشف-الطبي-علي-1002-مريض-بالقافلة-الطبية

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء، والتي استمرت لمدة يومين 20,21/4/2022 ، وذلك بناءاً على توجيهات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة و السكان، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

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حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، و التأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة و سلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الطبية .

القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية

من جهتها صرحت الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الجلدية"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان .

توقيع الكشف الطبي المجاني على 1002 مريض من أهالي القرية

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1002 مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 84 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 16 حالة، وعمل الأشعة لعدد 20 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة علي مستوى الجمهورية.