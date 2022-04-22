/693579/منذر-ريحانة-يكشف-عن-اسم-فيلم-ندم-على-عدم-المشاركة-فيه

كشف الفنان الأردني منذر ريحانة عن ندمه على عدم المشاركة في فيلم الممر، مشيدًا بأداء الفنان إياد نصار في الدور الذي كان من المقرر أن يجسده.

دوت الخليج يكشف عن اسم الفيلم الذي ندم على عدم المشاركة فيه.

منذر ريحانة يندم على عدم المشاركة في فيلم الممر

قال ريحانة خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري المذاع عبر فضائية القاهرة والناس من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم: "هو فيلم واحد اللي ندمت أني اعتذرت عنه وهو الممر لأني كنت وقتها بصور في الكويت.. لكن أستاذ إياد نصار عمله حلو أوي كويس أني معملتهوش".

قصة فيلم الممر

الفيلم يروي بعض عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف عقب هزيمة يونيو من العام 1967، وأثار إعجاب المصريين، وجعلهم يتسمرون أمام شاشات التلفزيون في المنازل والمقاهي والشوارع لمشاهدة الفيلم، والتفاعل مع أحداثه، وسط مزيج من مشاعر الفرحة والحزن والبكاء والضحك والخوف والقلق، ثم الهتاف في النهاية فرحا بالانتصار.

يعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ 100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

فيلم «الممر» من إخراج شريف عرفة بمشاركة باقي الابطال الفنان أحمد رزق وهند صبرى ومحمد الشرنوبى ومحمد فراج وهو من تأليف أمير طعيمة وانتاج هشام عبدالخالق.

منذر ريحانة يتألق في موسى

يشار إلى أن الفنان منذر ريحانة تغيب عن بطولة الدراما الرمضانية 2022 ، بعد أن شارك العام الماضي 2021 من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.