رامز جلال ساخرًا من سالم الدوسري: «تسريحة الهدهد وشنب شبه علامة مرسيدس»

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دوت الخليج يرصد لكم سخرية رامز جلال من اللاعب سالم الدوسري وذلك خلال السطور القادمة

رامز جلال يسخر من سالم الدوسري

سخر الفنان رامز جلال من سالم الدوسري، قائلًا: ايه اللي انت لابسه ده؟ رايح تعمل شوبينج وتشتري بلح؟، ونضارة الراحل أحمد زكي في مستر كاراتيه، شنب وسكسوكة شبه علامة مرسيدس، وتابع: تسريحة الهدهد، ده مقاس شيريهان مش لاعيب كورة، مسؤول انتظار السيارات في مول بلاتينيوم، وبالباروكة شبه بلقيس وشنب نسر محلق.

برنامج رامز موفي ستار

برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.وكان برومو البرنامج كشف جزءًا من مُفاجآت الحلقات، إذ يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

فكرة برنامج رامز موفي ستار

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي».

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

على الصعيد الآخر تألق رامز جلال بفيلم، وأحداثها مثيرة ومشوقة يتحول خلالها رامز جلال من صحفي الي سفاح يشبه أحدب نوتردام وتدور قصة الفيلم حول جريمة قتل غامضة يسعى رامز جلال لحلها وفك الغموض حولها بمعاونة كلا من غادة عادل وحمدي الميرغني