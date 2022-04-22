/693572/تعرف-على-ضحية-الحلقة-21-من-برنامج-رامز-موفي-ستار-لاعب-شهير

جاء اللاعب الشهير سالم الدوسري الضحية رقم 21 من برنامج المقالب رامز موفي ستار اليوم الجمعة، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة mbc مصر بعد أذان المغرب مباشرةً.

دوت الخليج يرصد لكم حلول الضيف سالم الدوسري ضحية الحلقة 21 من رامز موفي ستار

برنامج رامز موفي ستار

برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.وكان برومو البرنامج كشف جزءًا من مُفاجآت الحلقات، إذ يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

فكرة برنامج رامز موفي ستار

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي».

آخر أعمال رامز جلال السينمائية

على الصعيد الآخر تألق رامز جلال بفيلم، وأحداثها مثيرة ومشوقة يتحول خلالها رامز جلال من صحفي الي سفاح يشبه أحدب نوتردام وتدور قصة الفيلم حول جريمة قتل غامضة يسعى رامز جلال لحلها وفك الغموض حولها بمعاونة كلا من غادة عادل وحمدي الميرغني

وقصة القتل يقف ورائها قاتل محترف يجسد دوره الفنان خالد الصاوي ليتنكر رامز جلال في صورة مسخ للكشف عن القاتل

الفيلم يدور في إطار من الرعب والتشويق والإثارة ويحمل أحمد نوتردام عبارة لا تخافوا ولكن هزروا وهي العبارة التي تشبه عبارة فيلم الفيل الأزرق 2 لا تخافوا ولكن احذروا.