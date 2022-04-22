محمد فوزى البدراوى يتألق في مسلسل مكتوب عليا بجانب أكرم حسني

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مشاركة محمد فوزي البدراوي في مسلسل مكتوب عليا

ويظهر الفنان محمد فوزي البدراوي بدور مختلف خلال أحداث مسلسل “مكتوب عليا” ومن المقرر أن يحوز على إعجاب جمهور ومشاهدي العمل كسابق أدواره الذي تألق بها في كلا من مسلسل “الأخ الكبير” وفيلم “كيرة والجن”.

ويعد مسلسل “مكتوب عليا” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.

محمد فوزي البدراوي في السباق الرمضاني 2022

هذا ويشارك الفنان محمد فوزي البدراوي أيضا في مسلسل “ملف سري” الذي يخوض بطولته الفنان الكبير هاني سلامة، وذلك بدور ظابط شرطة، ليواصل بذلك تحقيق نجاحات باهرة بأداور مختلفة في دراما رمضان 2022.

يدور مسلسل ملف سري بشكل عام حول نزاهة القضاء المصري من خلال شخصية المستشار يحيى عز الدين “هاني سلامة”، الذي يواجه انتشار السرقة وفساد بعض رجال الأعمال، بعد كشفهم من قبل رجال شرفاء، ويظهر القاضي كمثال للنزاهة والشرف برفضه كل طرق الابتزاز، والتي تصل إلى تهديده بأهله وقتل خطيبته.

أعمال محمد فوزي البدراوي الفنية

وكان قد حقق محمد فوزي البدراوي نجاحات ساحقة بالمشاركة في أعمال فنية سابقة استطاع من خلالها أن يثب تألقه ويلفت الأنظار إليه، مثل مسلسل “الأخ الكبير” الذي درات أحداثه حول شاب فقير قاطن في حي بولاق يدعى حربي ويجسد الفنان محمد رجب، يواجه العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي.

أما عن العمل الثاني فكان فيلم “كيرة والجن”، بطولة كلا من احمد عز، أسماء أبو اليزيد، كريم عبد العزيز، هدى المفتي، أحمد مالك، عبلة كامل، ونجوم أخرين.