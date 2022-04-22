- 1/2
- 2/2
/693577/محمد-فوزى-البدراوى-يتألق-في-مسلسل-مكتوب-عليا-بجانب-أكرم-حسني
يشارك الفنان الشاب محمد فوزي البدراوي في السباق الرمضاني 2022 بـ مسلسل “مكتوب عليا” بجانب نخبة من نجوم الفن وهم الفنان أكرم حسني والفنانة أيتن عامر والفنانة هنادي مهنا.
دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مشاركة محمد فوزي البدراوي في مسلسل مكتوب عليا
ويظهر الفنان محمد فوزي البدراوي بدور مختلف خلال أحداث مسلسل “مكتوب عليا” ومن المقرر أن يحوز على إعجاب جمهور ومشاهدي العمل كسابق أدواره الذي تألق بها في كلا من مسلسل “الأخ الكبير” وفيلم “كيرة والجن”.
ويعد مسلسل “مكتوب عليا” من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.
محمد فوزي البدراوي في السباق الرمضاني 2022
هذا ويشارك الفنان محمد فوزي البدراوي أيضا في مسلسل “ملف سري” الذي يخوض بطولته الفنان الكبير هاني سلامة، وذلك بدور ظابط شرطة، ليواصل بذلك تحقيق نجاحات باهرة بأداور مختلفة في دراما رمضان 2022.
يدور مسلسل ملف سري بشكل عام حول نزاهة القضاء المصري من خلال شخصية المستشار يحيى عز الدين “هاني سلامة”، الذي يواجه انتشار السرقة وفساد بعض رجال الأعمال، بعد كشفهم من قبل رجال شرفاء، ويظهر القاضي كمثال للنزاهة والشرف برفضه كل طرق الابتزاز، والتي تصل إلى تهديده بأهله وقتل خطيبته.
أعمال محمد فوزي البدراوي الفنية
وكان قد حقق محمد فوزي البدراوي نجاحات ساحقة بالمشاركة في أعمال فنية سابقة استطاع من خلالها أن يثب تألقه ويلفت الأنظار إليه، مثل مسلسل “الأخ الكبير” الذي درات أحداثه حول شاب فقير قاطن في حي بولاق يدعى حربي ويجسد الفنان محمد رجب، يواجه العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي.
أما عن العمل الثاني فكان فيلم “كيرة والجن”، بطولة كلا من احمد عز، أسماء أبو اليزيد، كريم عبد العزيز، هدى المفتي، أحمد مالك، عبلة كامل، ونجوم أخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فوزى البدراوى يتألق في مسلسل مكتوب عليا بجانب أكرم حسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.