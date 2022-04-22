/693576/النائب-أيمن-محسب-مصر-قطعت-شوطا-كبيرا-تجاه-خفض-واردتها-من-القمح

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، أن إشارة بدء حصاد موسم القمح من مشروع توشكي بجنوب أسوان، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعظيم مواردها والتصدي لاهدار ثروتها، لافتا إلى توجيهات الرئيس نجحت في إعادة الحياة إلى مشروع توشكي، بعد حل المشكلات التى واجهت المشروع وتسببت في توقفه لسنوات ، قائلا:" لدينا الأن أكبر مشروع في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط."

دوت الخليج

أيمن محسب: مصر قطعت شوطا كبيرا تجاه خفض واردتها من القمح

وقال محسب، إن القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تسعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلى أنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح في كل من توشكى والعوينات والفرافرة وعين دالة، بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن، تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة سايو فودز.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تطلع خلال العام الجاري والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع توشكى ، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 2 مليون طن، وقريبا سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة، ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن قمح.

وشدد محسب، على أن ملف الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي والإقليمي، لذلك تسعى مصر بكل طاقتها لحماية أمنها الغذائي، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الأساسية، مشيرا إلى مصر قطعت شوطا كبيرا في اتجاه خفض واردتها من القمح، فقد بلغت واردات مصر من القمح 6,1 مليون طن خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 11,8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 48,4%.

وأكد محسب، على أهمية التحركات التى تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين، فيما يتعلق باستيراد القمح، بالاعتماد على 22 منشأ لاستيراد القمح، من بينها: رومانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، والأرجنتين، واستراليا، والهند مؤخرا، وذلك بديلا لروسيا وأوكرانيا.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بمواصلة العمل من أجل توسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مع الاعتماد على أنواع ذات إنتاجية عالية ، لتحقيق عوائد ضخمة من المحاصيل.