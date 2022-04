/693574/ماهر-زين-يطرح-رحمة-للعالمين-بعد-تأجيلها-بسبب-وفاة-والده

دوت الخليج ينشر أغنية ماهر زين الجديدة

أغنية ماهر زين رمضان 2022

وتدور فكرة أغنية “رحمةٌ للعالمين" لماهر زين حول حب المسلمين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام واعتزازهم برسالته وهي نشر الخير والمحبة والسلام.

ويشار أن الشركة المنتجة للأغنية كانت قد قررت تأخير طرح الفيديو كليب الخاص بها وذلك عقب وفاة والد الفنان ماهر زين بداية شهر رمضان.

وروج الفنان ماهر زين لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن هذا العمل إهداء لروح والده الراحل مصطفى زين، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء له.

أغاني ماهر زين

وقال ماهر زين عن أغنيته الجديدة إنها استغرقت طاقة كبيرة من الحب والمشاعر لتخرج بهذا الشكل، ويقدمها باللغة العربية، كما شارك في كتابتها أربعة شعراء وهم فراس شوشان ومعاذ محمد ماهر زين وبراء خريجي.

وشارك في تلحين الأغنية أيضًا ماهر زين ومعاذ محمد، ولكن التوزيع لـ ماهر زين، وتولى إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية إيمرا أوزبيلان حيث يبدأ مشاهده في مكان مظلم بارد تهطل فيه الثلوج وتعصف فيه الرياح ويعامل البشر بعضهم بعضا بقسوة ويظلم بعضهم البعض.

ثم ينقلب نفس المكان إلى جو مشمس مليء بالأشجار والخضرة ونرى الناس يعاملون بعضهم بمودة ورحمة مما يرمز إلى حال العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مجيئه ونشره رسالته ويظهر ماهر زين في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وهو يعزف على آلة البيانو.

وتدور فكرة الفيديو كليب أيضًا حول عرض قصص لأفراد من نسيات مختلفة، مما يعكس أن الرسالة لا تخص الأمة الإسلامية فقط بل البشرية كلها، وكان الفنان ماهر زين حقق نجاحا كبيرًا بأغنية باللغة الإنجليزية طرحها في بداية الشهر الكريم تحمل اسم "No One But You” -لا أحد سواك-.

وحصدت أغنيته أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، ودخلت قائمة الأكثر مشاهدة في مجموعة دول مثل المغرب، اليمن، مصر، الجزائر، الأردن، وأندونيسيا وغيرها.