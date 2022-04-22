وزير الأوقاف يعلن خطب جمع شهر شوال

جدة - نرمين السيد - الجمعة الأولى 6-5-2022م بعنوان "التاجر الأمين"، الجمعة الثانية 13-5-2022م بعنوان " الصانع المتقن"، الجمعة الثالثة 20-5-2022م بعنوان "الزارع المجد"، الجمعة الرابعة 27-5-2022م بعنوان "المستثمر الوطنى". وأكد وزير الأوقاف، أن اختيار هذه الموضوعات يأتى متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادى فى حياتنا، خصوصا فى هذه المرحلة، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر فى النهوض معًا بوطننا فى مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.

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