وزير التعليم الماليزى يستقبل السفير المصرى فى كوالالمبور

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم الماليزى "رادزيل جودين" السفير رجائى نصر، سفير مصر فى ماليزيا، حيث تم مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وماليزيا وسبل الاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال تطوير التعليم.





وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك لزيادة التبادل الطلابى بين البلدين، حيث أشاد السفير بالطلاب الماليزيين الدارسين فى مصر، خاصة مع ما هو معروف عنهم من التزام وأداء أكاديمى متميز. كما تطرق النقاش أيضاً إلى الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التعليم الماليزية، فضلاً عن التعاون فى مجال تدريس اللغة العربية فى ماليزيا.

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