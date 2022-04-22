فيفي عبده لـ بسمة وهبة: «هاخد حقي منها» والأخيرة ترد: «دا العرافة مش ستو أنا»

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مازالت الفنانة فيفي عبده تثير الجدل بسبب لقائها أمس الخميس مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة 2 الذي يذاع عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

دوت الخليج يرصد انفعال فيفي عبده على بسمة وهبة في برنامج العرافة 2

فيفي عبده برنامج العرافة 2

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها وجمهورها بنشرها البرومو الخاص بالجزء الثاني من لقائها ببرنامج “العرافة 2” والمقرر عرضه اليوم الجمعة عقب آذان المغرب.

وتوعدت فيفي عبده الإعلامية بسمة وهبة بهذا الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت فيفي عبده قائلة: “أنتظروني النهاردة وحبيبتي الإعلامية بسمة وهبة في الجزء الثاني من حلقتي في برنامج العرافة على قناة المحور الساعة ٦:١٥ و النهاردة بأذن الله اخد حقي منها".

رد بسمة وهبة على فيفي عبده

وكانت قد انفعلت الفنانة فيفي عبده على أسئلة بسمة وهبة حيث تحدثت معها عن أسئلة المذيع العراقي نزار الفارس التي اعتبرتها بسمة وهبة إهانة لفيفي عبده والذي يدور حول وضع لقب الراقصة على قبرها، ولكن فيفي عبده ترى أنه كان يستفسر لعدم درايته بالأمر.

وقالت فيفي عبده لمقدمة برنامج العرافة 2: "من فضلك محبش حد يقولي الكلام دا.. هو معرفش يتكلم، وأنا معرفتش أوصله الكلمة اللي هو عايزاها.. يا ستي ما تصلي على النبي هنفضل نقول كلام مالوش لازمة، أنا جاية بعمل معاكي لقاء متفضليش تقولي دا قال ودا سوا نقدر نقفل البرنامج على كده وشكرا".

ومن جانبها ردت الإعلامية بسمة وهبة، على توعد فيفي عبده لها في حلقة اليوم وعلقت على فيديو البرومو الذي نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "دا برنامج العرافة.. مش ستو انا.. خمسة مواه".

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ومن ناحية أخرى، تنافس الفنانة فيفي عبده ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل شغل في العالي الذي تشارك به الفنانة شيرين رضا ويعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية ويضم عدد من النجوم في بطولته.