/693561/أبو-ليمون-يتفقد-أعمال-الرصف-والتطوير-بمدن-المحافظة
تفقد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الجمعه جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بكافة المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
دوت الخليج
تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال الرصف بطريق البطحة القبلية بطول (600) متر تنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، حيث جارى الإنتهاء من وضع الطبقة السطحية النهائية بالطريق كونه طريق حيوى وهام لمدينة منوف، كما تم متابعة أعمال تغطية مصرف مدينة منوف بطريق ( منوف / كفر السنابسة ) ، وجارى حالياً تغطية مسافة (50) متر كمرحلة أولى تمهيدا للبدء فى إنشاء موقف نموذجي على مساحة (200) متر بديلا عن الموقف العشوائي لقرى برهيم و طملاى ومدينة السادات وكفر داود وكفر المخالفه لاستيعاب (645) سيارة وذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة مواقف نموذجية تساهم فى الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري، وفيما يخص المتابعة الدورية لأعمال شبكات الإنارة بنطاق المدينة ، تم شن حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بطريق مسجد عباد الرحمن بقرية سنجرج التابع للوحدة المحلية بسدود و قرية كمشوش التابعة للوحدة المحلية بفيشا الكبرى وقد تم استبدال الكشافات القديمة بأخرى جديدة لتحسين الرؤية البصرية حفاظا على أرواح المواطنين.
تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى
وفي الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق ( الشهداء / البتانون / الكوم الأخضر ) ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، فضلا عن متابعة أعمال رفع نواتج الحفر والتطهير بطريق ( الشهداء - دنشواى ) وتوصيلات خطوط الصرف الصحى بقرية أبو كلس وذلك ضمن خطة التطوير بنطاق المركز ، فضلاً عن متابعة آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر والمقامة على المصرف المغطى بطول 1200م ، وكذا مشروع إنشاء سوق حضاري وحديقة الطفل بطريق النصر تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.
الانتهاء من أعمال الحفر
فيما أكدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا انتهاء أعمال التشطيبات النهائية لتركيب شبكة الصرف بنفق السكة الحديد بشارع الحرية بطول 250 متر ، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الحفر وصب الأرضية وتركيب شبكة الصرف و بلاط البازلت وكشافات الإنارة بالنفق بهدف القضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.
متابعة مستمرة العمل لكافة أعمال التطوير
كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب البلدورات بطريق النصر تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف ، حيث تم فرد طبقة السن وجارى أعمال رفع مطابق الصرف الصحى وإنشاء بلاعات مياه الأمطار بالطريق ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه هناك متابعة مستمرة العمل لكافة أعمال التطوير بنطاق المركز لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والتأكد من مراعاتها لكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام.
اعمال دهانات بلدورات الجزيرة الوسطى
وفي قويسنا تابع رئيس الوحدة المحلية اعمال دهانات بلدورات الجزيرة الوسطى بطريق ( قويسنا - شبين الكوم ) بمنطقة كوبرى العطف بمدخل المدينة ، فضلا عن شن حملات نظافة مكبرة بنطاق المدينة لرفع تجمعات الأتربة وتراكمات القمامة ، وكذا إزالة كافة الإشغالات بكافة الطرق الرئيسية بالمدينة لتحقيق السيولة المرورية وحفاظا على حقوق وهيبة الدولة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .
ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم فى المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.
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