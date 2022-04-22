/693569/بالفيديو-خالد-الجندي-يشيد-بتصريحات-فضيلة-الإمام-الأكبر-شيخ-الأزهر-بشأن-التعايش-مع-الجميع

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول التعايش مع غير المسلمين، قائلا: "هذا الرجل من اهل الله، ربنا يزيده علم وزهد، هذا الكلام خارج عن عالم ورع وصالح".

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "حديث مولانا الإمام الأكبر عن بناء مسجده أمام كنيسة يعتبر إيذاء لهم، وانه ضد هذا لأنه تضيق، هذا كلام واضح جدا، الإمام الأكبر بيقول بلاش تتدعي التدين وتضيق على الناس وتستفزهم، عشان تثبت انك متدين ده شغل اهل الرياء".

خالد الجندي يشيد بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

واستكمل: " انا شايف فى رايئ الخاص المتواضع، إن الكنائس والمساجد تكون جنب بعض، لازم الناس تتعود على بعض وعلى مساجد وكنائس بعض حتى نزيل الاحتقان".

وقال: "فضيلة الإمام الأكبر علمنا درس تانى فى التعامل مع الاديان الاخرى، واحترام الكتب السماوية، بتأكيده على عدم لمس المسلم للتوراه والإنجيل بدون طهارة".