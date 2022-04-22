أول تعليق من وزير التعليم بشأن منع نظام Open book بامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وردَّ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الجدل الثائر بين طلاب الثانوية العامة، بشأن امتحانات نهاية العام، بعد توجيهات الوزارة لجميع الطلاب، بعدم اصطحاب الكتب المدرسية أو أجهزة التابلت إلى الامتحان، الذى يعقد ورقياً بنظام "بابل شيت"، على أن يتسلموا "ورقة مفاهيم"، تتضمن كل ما يحتاجوه أثناء الإجابة.

واعترض طلاب الثانوية العامة، على عدم السماح لهم باصطحاب أجهزة "التابلت" إلى الامتحانات، للاستعانة بها فى الوصول للمصادر التعليمية المتاحة على بنك المعرفة المصرى، وكذلك عدم اصطحاب الكتب المدرسية، خاصة أن الوزارة أعلنت من قبل أن الامتحانات تجرى بنظام Open book، ما يعنى أن الطلاب لا يحتاجون حفظ المفاهيم والخرائط والقوانين الموجودة فى المناهج.

وقال شوقى، فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن الوزارة لم تلغ نظام الـ"أوبن بوك"، كما يتردد، مشيراً إلى أن Open book، مصطلح أجنبى تكمن فلسفته فى وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ، وهذا ما يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يُسمى "ورقة مفاهيم أو كراسمة المفاهيم"، وهى مصدر ثرى للمعلومات أيضاً بديلاً عن الوسائل الأخرى.

وأوضح الوزير أن ورقة المفاهيم ترجمة لمصطلح أجنبى اسمه concept sheet، أو formula sheet، لكنها فى الحقيقة ليست ورقة وإنما كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه، يتم إعداده عن طريق متخصصين فى كل المواد.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، بعد إدخالها أجهزة "التابلت" لمنظومة المرحلة الثانوية من العام الدراسى 2018/2019، لا تطبع كتباً مدرسية وتكتفى بإتاحتها رقمياً على أجهزة "التابلت"، وكان الطلاب يستعينون بإصدارات قديمة للكتب أو يطبعوها من منصات التعلم الإلكترونية، ويصطحبوها معهم إلى الامتحانات.

وبينما سمحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، باصطحاب أجهزة "التابلت" إلى الامتحانات للوصول لمصادر المعرفة الرقمية، وكذلك سمحت لهم بطباعة الكتب المدرسية وإدخالها اللجان بالملاحظات المدونة عليها، على اعتبار أن أسئلة الامتحانات التى تعقد ورقياً تعتمد على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ، ولن يستطيع الطلاب الاستفادة سواء من التابلت أوالكتب المرفقة معهم إلا للحصول على المفاهيم الأساسية والخرائط وغير ذلك.

لكن ما حدث خلال العام الماضى 2020/2021، تمثل فى أن طلاب الثانوية العامة استعانوا بالكتب المدرسية للغش بتدوين بعض الأسئلة والإجابات مسبقاً على صفحات الكتب، وحاول بعضهم "تهكير" أجهزة "التابلت" للتواصل مع بعضهم البعض أو المعلمين، ونشر أسئلة الامتحان، الأمر الذى اضطر الوزارة هذا العام للتوجيه بمنع اصطحاب أى أدوات مساعدة، على أن تتولى هى تقديم "ورقة المفاهيم" التى تقدم للطالب كل ما يحتاجه للإجابة عن الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 9 لسنة بتاريخ 20 أبريل 2022، بشأن آلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام وأبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022.

وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، نص الكتاب الدورى على:

- تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام "بابل شيت"، والأسئلة اختيار من متعدد فقط، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسى أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمد.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2021/2022، تبدأ يوم 26 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022.