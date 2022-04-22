رئيس البرلمان الألبانى تستقبل السفير المصرى فى تيرانا

جدة - نرمين السيد - استقبلت رئيس البرلمان الألبانى "لينديتا نيكولا" السفير محمد حيدر، سفير مصر فى تيرانا، مشيرة إلى اعتزاز بلادها بالعلاقات مع مصر وتقديرهم لها كشريك فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابى.





وأشار حيدر إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى أساس تاريخى راسخ، مثمناً التشاور والتنسيق بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة فى ضوء شغل ألبانيا مقعد غير دائم فى مجلس الأمن للعامين 2022-2023.

واستعرض السفير المصرى بشكل مستفيض ما حققته العلاقات الثنائية من تطور ملموس فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مؤخرًا، والذى توجته زيارة رئيس الوزراء "إيدى راما" إلى مصر فى أكتوبر 2021.

من جانبها، أعربت رئيسة البرلمان عن تطلعهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية للتماشى مع تطلعات البلدين، مؤكدة على الترحيب بالاستثمارات المصرية فى ألبانيا للاستفادة مما تتيحه من فرص، كما عبرت عن تقديرها لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابى فى العلاقات من خلال استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى، معربة عن التطلع لقيام المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بزيارة إلى ألبانيا؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية.