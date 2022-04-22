أشرف صبحى: الرئيس السيسى داعم للشباب ويضعهم فى مقدمة الأولويات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سعت على دعم الشباب ووضعهم فى مقدمة الأولويات واستثمرت فى قدراتهم وطاقاتهم والتى أسهمت فى تنمية المجتمع.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى جلسة "الشباب فى 2030 : تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع ومن أجل الشباب" بمنتدى الشباب بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة.

ورحب وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة بجميع المشاركين من ممثلى الحكومات والشباب الفاعل فى العمل العام والإقليمى والدولى فى المنتدى.

وقال وزير الشباب والرياضة: "عشنا جميعًا ومازلنا نعيش فترة من أصعب فترات التاريخ الحديث فى ظل تعرض العالم أجمع لآثار جائحة فيروس "كورونا"، والتى خلفت خسائر بشرية مؤلمة وآثارا اقتصادية واجتماعية عميقة، ولم ينجو الشباب من تداعيات هذه الجائحة حيث أثرت بشكل واسع على فرصهم فى التفاعل والتجاوب مع مشكلات المجتمع".

وتابع الدكتور أشرف صبحى: "سعت حكومات العالم ومازالت تسعى لتخفيف العبء عن شعوبها، سواء كانت هذه الأعباء اقتصادية، صحية، أو نفسية، أو غيرها، وعليه فلا شك أن الاستفادة من تجارب الشباب ودعمهم ضرورة ملحة فى الأفق للتغلب على هذا التحدى العالمى".

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء 2022 - 2027 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تماشياً مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030، وتمثل الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء خارطة طريق لمتطلبات واحتياجات الشباب لخمس سنوات قادمة، إضافة إلى برامج التنمية الشبابية ودعم الشباب مما جعل مصر تقفز 13 مرتبه فى مؤشر الشباب العالمى.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعى من خلال تحويل المنشآت الشبابية المخصصة للتعليم الى مراكز ابتكار شبابى وتعلم، وكذا تكثيف تأهيل الشباب فى مجال التعليم الفنى وورش عمل تطوير الذات وإدارة الوقت وكذا الجلسات التدريبية لتنمية المهارات الحياتية، بالإضافة إلى التركيز على التمكين الاقتصادى للشباب والنهوض بمستويات التشغيل من خلال نشر ثقافه العمل الحر وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم التدريب فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.