جدة - نرمين السيد - وكشفت إحصائيات رسمية عن مخاطر التغير المناخى على الأفراد، حيث من المتوقع أن يعانى 1.4 مليون طفل من التقزم الشديد فى إفريقيا فى 2050، وكذلك ستنخفض المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 4 و10%، فيما ستتراجع كميات صيد الأسماك فى المناطق الاستوائية بواقع 70%. وبحسب الدراسات، فإن 2.25 مليار شخص معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الهجرة الداخلية بين 2020 و2050 إلى 6 أضعاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغير المناخ.. حقائق مخيفة والعالم بحاجة للمواجهة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.