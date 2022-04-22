693563 /693563/الرئيس-السيسي-يتفقد-اعمال-التطوير-علي-امتداد-القاهرة-السويس-صور 04:34 م - الجمعة 22 أبريل 2022 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة اعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكبارى التي تم انشاؤها اعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور ام قمر الذى يربط طريق الاسماعيلية الزراعي و القاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، و طريق القاهرة السويس و طريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر. دوت الخليج الرئيس السيسي خلال تفقده اعمال التطوير علي امتداد القاهرة السويس.. صور ويبلغ طول طريق السويس ١٠٩ كم و يحتوي على عدد ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الادارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وانهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات. تابع موقع دوت الخليج علي

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