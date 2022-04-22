وفد الإسماعيلية يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

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نظمت اللجنة العامة للحزب في الإسماعيلية برئاسة المحاسب سمير صبري احتفالًا لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضانن ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وحضر الحفل عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو المكتب الاستشاري بالحزب، وعدد من رموز وقيادات وأعضاء بيت الأمة بمحافظة الإسماعيلية.

سمير صبري: نسعى لتفعيل دور الحزب في مجتمعيا

و رحب المحاسب سمير صبري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية بالمحاسب عصام الصباحي عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، ناقلًا تحيات وتقدير أعضاء وفد الإسماعيلية للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.

وأكد صبري أن مسابقة وفد الإسماعيلية لحفظ القرآن الكريم تأتي في إطار تفعيل دور الحزب داخل المجتمع، وترسيخًا للمبادئ الدينية كإحدى نشاطات عمل اللجنة ومشاركة المواطنين احتفالاتهم بشهر رمضان الكريم، وتحفيز وسائل التواصل مع الشارع من خلال اهتماماتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأشار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية، أن اللجنة تعمل تفعيل دورها كونها إحدى وسائل التواصل بين المواطن والمسئول، لعرض مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تواجههم، ليكون الوفد هو ضمير الأمة وقلبها ولسان حال أبنائها.

وقال المهندس محمود طايع نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسماعيلية، إن اللجنة نجحت في مساندة مرشحيها الوفديين خلال انتخابات النقابات الزراعية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال مساند الوفديين لأبناء الحزب المرشحين.

وأضاف المحاسب يوسف أحمد نائب رئيس اللجنة أن وفد الإسماعيلية حرص على تنظيم الفعاليات التي تترك أثرًا طيبًا لدى الشارع وتكون حلقة الوصل بين الحزب والجمهور،

وكان من بين تلك الحملات والفعاليات مبادرة أقوى من المخدرات والتواصل مع المسنين والأيتام وتوزيع وجبات الإفطار لغير القادرين وتنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم والأمسيات الأدبية والشعبية خلال الشهر الكريم.

وأوضحت مروة الحلفاوي مساعد السكرتير العام لحزب الوفد في الإسماعيلية، حرص اللجنة عل التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات الدورية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة حل الأزمات التي تواجههم.

و قال المحاسب عصام صباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الإسماعيلية محافظة وفدية تمتلك تاريخًا وطنيًا كبيرًا، شهدت صمود قوات الشرطة أمام قوات الاحتلال في معركة الشرطة عام 1952 ضد الاحتلال البريطاني في ظل حكومة الوفد.

وأكد صباحي، تعاون رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة مع الجميع لإعادة الوفد لقيادة المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن رئيس الوفد حريص علي ضرورة إجراء انتخابات للجان مع انتهاء عهد التعينات، وأنه يمد يده للجميع للتعاون دون إقصاء لأحد.

وشهد عصام الصباحي توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها اللجنة تحت رعاية رئيس الوفد.

و أكد حسام عبد الرحمن المحامي نائب رئيس للجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية أن تلك المسابقة هي لتشجيع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله وتشجيعهم على ذلك في كل مدن ومراكز المحافظة

وأكد حسن الإسناوي أن حزب الوفد حريص دائما علي التفاعل مع جميع المناسبات الوطنية والدينية.

ورحبت مني الديب في كلمتها بالحضور وهنأت الفائزين، معربة عن سعادتها وسط حفظة كتاب الله.