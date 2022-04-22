/693558/محافظ-الإسكندرية-يهنئ-قداسة-البابا-تواضروس-الثانى-بعيد-القيامة

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات "عيد القيامة المجيد"، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.

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وأكد الشريف على العلاقة التى تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتى تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التى يَشتدُّ بهما الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

وفي سياق منفصل

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس بمكتبه، الدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصرى والعربى والإفريقى لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي، وذلك لمناقشة استعدادات إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة تأتى بالتزامن مع العيد القومى ال70 لمحافظة الإسكندرية لعام 2022.

رحب المحافظ بإقامة البطولة الدولية لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف أمام العالم.

وقدم الشكر إلى الإتحاد المصرى والعربى لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة بالتزامن مع احتفالات العيد القومى القادم لمحافظة الإسكندرية.

استضافة الأحداث الرياضية العالمية

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه؛ قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للإتحاد المصرى والعربى لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفاعليات الرياضية لها، وأهداه تمثال الإتحاد المصرى والعربى لكمال الأجسام تكريمًا له على هذا الدور المؤثر.