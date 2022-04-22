/693554/ذلة-لسان-التفاصيل-الكاملة-لأزمة-ميس-حمدان-مع-الجمهور-المغربي

تقدمت الفنانة ميس حمدان باعتذار للجمهور المغربي بعد تصريح الأخير الذي عرضها لانتقادات وهجوم عنيف مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد اعتذار ميس حمدان

اعتذار ميس حمدان

جاء اعتذار الفنانة ميس حمدان لجمهور المغرب من خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ET بالعربي، حيث قالت: “لا أحد يعلم عشقي للمغرب وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيدًا”.

وتابعت: “أنه لا يمر شهر أو شهرين بالكثير وأكون مغنية أغنية مغربية على السوشيال ميديا عندي، كذلك معظم أغاني الريلز التي أضعها عندي تكون خلفية الأغاني مغربية.. ما حصل ذلة لسان فسامحوني عليها وأنتوا حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبكم قوي".

الهجوم على ميس حمدان

وعلى الرغم من اعتذار ميس حمدان للجمهور من خلال البرنامج إلا أن ذلك لم يوقف الهجوم الذي تتعرض له، حيث يستمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والوطن العربي في الهجوم عليها بعد الاعتذار.

ووصف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما فعلته “قلة ثقافة” حيث تفتقر واحدة من أهم مقومات الإعلاميين، مما أوقعها في خطأ لا يغتفر حيث ظهر ذلك في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أزمة ميس حمدان

ويشار أن أزمة الفنانة ميس حمدان بدأت من تقديمها إحدى حلقات برنامج المسابقات"ساعة حظ" الذي تقدمه عبر شاشة قناة "عمان" الأردنية حيث طرحت سؤال على أحد المتسابقين حول عاصمة المغرب.

اقرأ أيضًا

سالي عبد السلام تعاني من الثعلبة: «أنا في ابتلاء من 2017 والدموع بتقع مني»

وعندما فشل المتسابق في الإجابة على السؤال وعدم معرفته لعاصمة المغرب حاولت مقدمة البرنامج ميس حمدان أن تقرب له الإجابة، عن طريق سؤاله عن كيفية ربطه لحذائه، ليجيبها بصوت عال الإجابة "الرباط"، وتسبب هذا التشبيه في تعرضها لموجة من الغضب عبر السوشيال ميديا ووصف البعض تصرفها أنه إهانة للشعب المغربي.

جدير بالذكر أن ميس حمدان هي شقيقة مي سليم ودانا حمدان، وهي فنانة كوميدية ومطربة ومقدمة برامج وهي من مواليد 1982 حيث ولدت في اﻹمارات العربية المتحدة.