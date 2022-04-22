عاجل- توجيه جديد من التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً على المديريات التعليمية، للتنبيه مشددة على جميع المدارس الثانوية (حكومى/ خاص)، بضرورة حضور جميع الطلاب للتدريب يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 26 و27 أبريل الجارى.





يأتى ذلك لحصولهم على أقصى فائدة من التدريب، والتأكد من جاهزية أجهز "التابلت" قبل امتحان نهاية العام.

وتعقد وزارة التربية والتعليم، اختبارات تدريبية على استخدام أجهزة "التابلت" فى الامتحانات الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فى 5 مواد دراسية فقط على مدار 4 أيام، بحيث يؤدى كل طالب الاختبار فى مادتين فقط، ويكون زمن الإجابة على كل امتحان ساعة واحدة.

وبدأت الاختبارات التدريبية، بتاريخ 18 أبريل الماضى، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى، الاختبار التدريبى فى مادة الفلسفة، وفى يوم 19 أبريل، أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار التدريبى فى مادة الرياضيات.

وعن هذه الاختبارات، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص، أن الأداء كان ممتازاً فى المدارس الحكومية المجهزة، لكن نسب الحضور لم تكن كما ينبغى.

ووجه الوزير الطلاب بضرورة الحضور للاستفادة فى المقام الأول، وحتى لا يصرخوا بأنهم لم يتدربوا.

ويوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أبريل، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار التدريبى فى مادة الأحياء، فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الاختبار فى مادتى الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى، تبدأ فى 11 مايو المقبل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، أما امتحانات الصف الثانى الثانوى فتبدأ فى 12 مايو وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وتعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المعلن، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين، فى الفترة الأولى يكون الامتحان ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية، يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة هذه الأسئلة 70% من درجة الامتحان.

ووجهت الوزارة بعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (الرسمية أو الخاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة، يتم إلحاقهم على المدارس المجهزة (الرسمية أو الخاصة) وتعقد الامتحانات خلال الفترة المسائية.