حملات مكثفة بالإسكندرية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات

وأوضح حى ثان العامرية - فى بيان - أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادة وتوافر اشتراطات صحية وإنذار لعدم حمل ترخيص والتحفظ على 8 إشغالات متنوعة وتوقيع غرامات بقيمة 1200 جنيه "إشغال طريق" واتخاذ إجراءات قانونية تجاه صيدلية لعدم وجود صيدلى.
واكد رئيس الحى حسين لبيب استمرار الحملات للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.
وفى نفس السياق، قامت الإدارات المختصة بالحى، بتطهير مسجدين وكنيسة بمنطقة الهوارية بدائرة الحى إضافة إلى تطهير وتعقيم ديوان الحى بالكامل للحفاظ على سلامة المواطنين.
من جهة أخرى، أسفرت الحملات الرقابية التى شنتها الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تحرير 271 محضرا ضد التجار المخالفين.
وقالت المديرية - فى بيان اليوم - إن المحاضر التى تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم حمل شهادات صحية، عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محطات تموين سيارات مخالفة، بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة، منشآت تعمل بدون ترخيص، بيع سجائر بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المحاسب محمد سعد الله أصدر تعليمات مشددة بتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.
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