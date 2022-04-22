موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة على النايل سات

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تتجه الانظار اليوم الي ملعب محمد الخامس في المغرب حيث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إطار منافسات جولة الإعادة لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى المارد الأحمر خلالها اقتناص التعادل على أقل تقدير لضمان الصعود ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المغرب، الثانية عشر بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس ضمن مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها بيتسو موسيماني لتكرار سيناريو العام الماضي أمام الوداد على نفس الملعب التي استطاع خلالها الفوز بهدفيين دون مقابل في عقر دار الفريق المغربي.

تاريخ مواجهات الفريقين

خاض النادي الأهلي مع الرجاء 10 مواجهات من قبل، 8 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية، وانتصر المارد الأحمر على الرجاء 6 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين.

وتبث قناة beIN SPORTS HD 3 المباراة بين الأهلي والرجاء المغربي في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب محمد

الخامس في العاصمة المغربية ونرصد تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قائمة الاهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمد شريف.