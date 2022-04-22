إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل ببنى سويف

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أصيب 5 عمال اليوم الجمعة في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا أمام مدخل مدينة الفشن نطاق محافظة بني سويف، وجري إخلاء المصابين ونقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لاجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين سمسطا امام مدخل الفشن، في اتجاه المنيا، ونتج عنه إصاية 5 عمال، ووجه مدير الأمن بسرعة نقلهم إلي أقرب مستشفى، وتقديم كل أوجه العناية الطبية اللازمة.

تلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلي موقع البلاغ، وجري إخلاء المصابين ونقلهم إلي مستشفى الفشن المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

أسماء المصابين

واستقلبت مستشفى الفشن المركزي المصابين في الحادث وهم، جلال حمدي سيد 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيسر، مصطفي ممدوح علي 17 سنة، مصاب بجروح و كدمات، اسلام اشرف بدوي 18 سنة، مصاب بجروح و كدمات، عماد حمدي سيد 33 سنة، مصاب بجروح و كدمات، احمد سعيد احمد 30 سنة بجروح و كدمات، جميعهم من محافظة أسيوط.