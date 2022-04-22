/693555/محافظ-المنيا-شون-وصوامع-المحافظة-استقبلت-420-طن-قمح

قالاللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 420 طن و129 كيلو جرام، منذ بداية الموسم، مشيرا أنه تم فتح 44 موقع تخزينى بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وأكد على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية أغسطس 2022.

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وأعلن محافظ المنيا، عن تواصل توريد محصول القمح المحلى للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، من مزارعى محافظة المنيا، عن موسم 2022، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال التوريد.

حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكرى محصول القمح.

التنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات

كما وجه القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهى الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.