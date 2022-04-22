/693552/مستقبل-وطن-بأوسيم-يواصل-فعالياته-بمطبخ-الخير-لتقديم-وجبات-الإفطار-للصائمين

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بأوسيم فعالياته بشهر رمضان المبارك لليوم العشرين على التوالي لمطبخ الخير لتقديم وجبات الإفطار، وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجاً من الأهالي بقرى برطس والقيراطيين وصيدا، ويأتي ذالك استكمالًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل فعالياته مطبخ الخير لتقديم وجبات الإفطار للصائمين بأوسيم

وقال أحمد أسعد أمين الحزب أن الأمانة قامت بتوزيع كميات كبيرة من وجبات الإفطار الساخنة على الباعة الجائلين والأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "مطبخ الخير"، والذى يعمل للعام الثاني علي التوالي خلال شهر رمضان.

وأضاف أسعد أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، والمساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقرى والمراكز في المحافظات على الفئات والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الناس لبناء غد افضل والمضي للامام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعا الي عهد جديد ومشرق من اجل المواطن المصري وتحقيق احلامهم خلال الفترة المقبلة