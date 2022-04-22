/693551/الكشف-على-1700-مواطن-في-قافلة-مجانا-ببني-سويف-ضمن-حياة-كريمة

تابع الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

حيث تم الكشف على 1705 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان

تبين من التقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"الأربعاء والخمييس الماضيين "بقرية نعيم مركز بنى سويف،مكونة من 9عيادات فى 8 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ،الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الاسنان)وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1705 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،75 حالة معمل دم،23حالة معمل طفيليات، 7 حالات أشعة واستصدار 18 قرار نفقة دولة وتحويل 9حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 24 حالة موجات فوق صوتية.

ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن،عن كيفية الوقايةمن الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدى الفيروسى ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.