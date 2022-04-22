/693550/سالي-عبد-السلام-تعاني-من-الثعلبة-أنا-في-ابتلاء-من-2017-والدموع-بتقع-مني

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام معانتها مع داء الثعلبة الذي تعاني منه قبل سنوات، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وصدمت متابعيها بتعليقها.

دوت الخليج يكشف معاناة سالي عبد السلام من مرض الثعلبة

معاناة سالي عبد السلام

وكتبت سالي عبد السلام في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا في الابتلاء ده من ٢٠١٧.. آخر مرة جتلي الثعلبة فى شعري ومشيت وقالوا لي مش هتيجى تانى كان من سنتين نفس الشهر ده بالظبط أبريل ٢٠٢٠ عند الناس بتيجى بالواحدة”.

وأضافت: “أنا حتى فى دى ربنا بيختبرنى بزيادة.. سبحانك يا رب.. يبتليك الله ويختبرك فى اكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة انها زى ما هي والناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك!!!!…”.

واستكملت سالي كلامها: "الرضا من عندك يا رب عشان بدأ يروح منى، سامحنى واعفو عنى ومعنديش لا قوة ولا طاقة ولا قادرة أصبر، وأبدأ من جديد العذاب ده”.

معاناة سالي عبد السلام مع الثعلبة

وتابعت: “كان لازم أروح الفطار مع الولاد فى الدار ملهمش ذنب وأنا وعدتهم قبل ما اسمع الخبر وابقى مضطرة انبسط واجبر بخواطر وخاطرى مكسور".

وكتبت أيضًا في المنشور عبر صفحتها: “رجعت أكتر حاجة بتوجع فى الدنيا حقن الكورتيزون فى الراس! ٧ حقن فى عضم الرأس بـ ٧٠ شكة، والدموع بتقع منى غصب عنى والله مع انى عمرى ما بعرف اعيط قدام حد ! الدكتورة سالى حضنتنى ربى يسعدك”.

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واختتمت سالي عبد السلام كلامها قائلة: “ ادعوا لى يعفو عنى وماخدش كورتيزون كورسات كاملة تانى واتبهدل تانى وابدأ من أول وجديد تانى والوجع تانى.. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها”.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعيقات بجانب عدد من النجوم والفنانين مثل مينا عطا الذي كتب لها: “ربنا يتمم شفاكى على خير يا سالى يارب”، وعلقت لها رنا سماحة قائلة: “ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب”، وغيرهم.