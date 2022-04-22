/693549/مفاجأة-في-مواجهات-الأهلي-والرجاء-قبل-مباراة-الحسم

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة ومصيرية أمام نظيره الرجاء المغربي في إطار مواجهات العودة لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد ان حقق المارد الأحمر فوزا في لقاء الذهاب بهدفيين مقابل هدف ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات الفريقين

خاض النادي الأهلي مع الرجاء 10 مواجهات من قبل، 8 من بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية، وانتصر المارد الأحمر على الرجاء 6 مرات وانتصر الرجاء مرتين، وحكم التعادل على مواجهة الفريقين مرتين.

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت.. الأهلي يفوز على الرجاء بنتيجة 1-2 ويؤجل حسم التأهل لمباراة العودة | تحيا مصررئيس التحرير

عمرو الديب

انتهت.. الأهلي يفوز على الرجاء بنتيجة 1-2 ويؤجل حسم التأهل لمباراة العودة11:55 م - السبت 16 أبريل 2022

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وانتهت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والرجاء، بفوز الأهلي بنتيجة 1-2، على ملعب الأهلي وي السلام، في انتظار مباراة العودة اليوم في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

دوت الخليج

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.