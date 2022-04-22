/693548/برعاية-مستقبل-وطن توزيع-هدية-الرئيس-لأهالي-عزبة-جبريل-وكوم-بكار-بالجيزة

واصل النائب محمد سلطان حملته الموسعة لتوزيع هدية الرئيس احتفالًا بشهر رمضان الكريم، ويأتي ذلك استكمالًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل توزيع هدية الرئيس لأهالي عزبة جبريل وكوم بكار

وقال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه ترسيخًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية دعمًا للمواطنين وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا تعزيزًا لجهود الدولة المصرية، تم اليوم توزيع هدية الرئيس على أهالي أهالي منطقة عزبة جبريل وكوم بكار بقسم الهرم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".