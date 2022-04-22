نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر 2022 بالرقم القومي وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المتقدمين عن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الإعلان العاشر بالرقم القومي، حيث يمكن الاستعلام عن طريق رابط مقدم من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من أجل الاستعلام عن حالة طلب التقدم وموقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن تسلم 40 ألف وحدة سكنية، تسليم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر.

وصرحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق انتهى من تسلم 40 ألف وحدة سكنية حتى الوقت الراهن لعملاء الإعلان العاشر، والذين تقدموا للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في المرحلة الأخيرة منه.

وفي وقد سابق حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعى 2022 للحصول على الوحدات السكنية، والشروط هي كالتالي:

ينبغي أن يكون المتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 سنة بحد أدنى و50 سنة بحد أقصى.

يشترط عدم امتلاك المتقدم أو أسرته وحدة سكنية.

يجب موافقة المتقدم على الالتزام بأسلوب السداد بنظام التمويل العقاري.

لا بد أن يكون المتقدم في الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي

وعن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الإعلان العاشر بالرقم القومي عبر رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن للمتقدم اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثانيا اختيار زر الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

كتابة خانات الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم بدقة.

ثم قم بتسجيل كل حقول البيانات المطلوبة والتي تتضمن اسم المتقدم وبيانات الوحدة السكنية التي تم التقديم عليها.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

تظهر لك حالة طلب التقدم على الوحدة السكنية.

وفيما يخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي المقدمة من صندوق الإسكان خلال الإعلان القادم ، أوضحت الوزارة أن مسؤولي الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي يدرسون الأسعار لتحديد التكاليف المادية لكل وحدة سكنية، بعد التغييرات الاقتصادية العالمية والتي تركت آثارها على الأسواق المحلية المصرية.