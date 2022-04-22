عاجل.. السيسى يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكبارى التى تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية.





وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك بدءا من الطريق الدائرى الجارى تطويره حاليا، والطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحرى، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهى بالربط مع طريق المحاجر. وتابع راضى: يبلغ طول طريق السويس 109 كم ويحتوى على عدد 24 كوبرى وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الادارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين وإنهاء الزحام المرورى وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.

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