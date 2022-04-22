وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يجتهد فى العشر الأواخر من رمضان، فكما تروى لنا السيدة عائشة (رضى الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره، وتقول (رضى الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ.





وأوضح أنه ينبغى علينا أن نتعرض لهذه النفحات، كما أخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن لربكم فى أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا"، وأى نفحات وأى بركات أطيب من هذه الأيام الطيبة المباركة، وإذا كان ما مضى من الشهر قد أحسنت فيه فاحمد الله (عز وجل) واسعى إلى المزيد، وإن وجدت تقصيرًا فأمامك فرصة سانحة؛ فهذه الأيام العشر التى كان يجتهد فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما لا يجتهد فى غيرها.

كما أكد وزير الأوقاف فى خطبة وصلاة الجمعة التى أداها بمسجد "السيدة زينب" (رضى الله عنها) بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة ولفيف من القيادات الدينية بالأوقاف وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.على فضل قيام ليلة القدر حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ" وأن نبينا (صلى الله عليه وسلم) أخبرنا أن ليلة القدر قد تكون فى أى ليلة من الليال العشر فقال: " تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ"، وقال أيضًا: "الْتمِسوها فى العَشر الأواخِر من رمضانَ"، فعلينا أن نغتنم الليالى كلها وأن لا نقتصر على ليلة دون غيرها حتى لا تضيع على نفسك فرصة قد لا تدركها مرة أخرى، لذلك علينا أن نجتهد من لحظتنا هذه إلى بزوغ شمس العيد ومواصلة العبادة إلى ما بعد رمضان.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن صدقة الفطر قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما): "فَرَضَ رسولُ اللهِ صدقةَ الفطرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفثِ، طُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فمَنْ أَدَّاها قبلَ الصَّلاةِ؛ فهى زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعدَ الصَّلاةِ؛ فهى صدقةٌ مِنَ الصدقةِ"، داعيا المواطنين إلى التوسعة فى هذه الأيام على الفقراء والمساكين، وأن نشحذ الهمم وأن لا تقصُر همتنا فى التوسعة عليهم، وأن العبادة فى العشر الأواخر ليست مقصورة على القيام وتلاوة القرآن، وأن تفريج كرب الناس أمر عظيم حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة"، وأن الخير لابد من أن يستمر خلال الشهر الكريم ويمتد إلى غيره من الشهور، مؤكدًا أن إخراج صدقة الفطر أموالًا أو حبوبًا لا حرج فى هذا ولا ذاك، غير أن إخراجها نقدًا فى هذه الأيام أنفع للفقير لسعة التصرف فى المال، لافتا إلى أن دار الإفتاء المصرية كانت قد حددت الحد الأدنى لصدقة الفطر بخمسة عشر جنيهًا، ومن زاد وسع الله عليه.

كما أكد أن قضاء حوائج الناس فى ظروفنا الراهنة أفضل ألف مرة ومرة من تكرار الحج والعمرة، لأن تكرار الحج والعمرة من النوافل فى أوقات السعة، أما فى الأوقات التى نحتاج فيها إلى التكافل والتراحم والتضامن، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض.

وشدد على أن قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة، وحين تسأل من يريد تكرار الحج والعمرة عن سبب ذلك فيجيب لكى يغفر الله لى ما تقدم من ذنبى، نقول له يقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ" ويقول أيضًا : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "بينَما رجُلٌ يمشى بطريقٍ وجَد غُصْنَ شوكٍ على الطَّريقِ فأخَذه فشكَر اللهُ له فغفَر له" وهذا من فضل الله (عز وجل)، وأن علينا أن نغتنم هذه الأيام بتحرى ليلة القدر بالقيام والذكر وقراءة القرآن ومواصلة قضاء حوائج الناس، فقضاء حوائج الناس فى هذه الأيام من أعظم القربات إلى الله سبحانه.