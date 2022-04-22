عاجل- امتحانات أولى وثانية ثانوى.. إجراء جديد من التعليم

جدة - نرمين السيد - وطالبت الوزارة مديرى المديريات التعليمية، بتكليف مديرى عموم الإدارات التعليمية بالآتى:

- حصر المدارس الثانوية (عام/ خاص) المجهزة تكنولوجيا بوها حالة من الاستقرار (كهرباء - إنترنت- وغيره)، والتى تصلح لأداء الامتحان الإلكترونى، وذلك عن طريق رئيس قسم التطوير بالإدارة وتحت الإشراف المباشر لمدير مركز التطوير بالمديرية.

- حصر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام المستهدفين لأداء الاختبار الإلكترونى.

- توزيع الطلاب المستهدفين على المدارس المجهزة صاحبة المبنى، على أن يؤدى طلاب المدرسية الأصليين الامتحان فى الفترة الصباحية، وطلاب المدرسة الخدمات إضافة لطلاب المدارس غير المجهزة والمدارس الخاصة فى الفترة المسائية.

- تسجيل المدارس المجهزة وكذلك الطلاب المسكنين عليها فى الفترتين الصباحية والمسائية على التطبيق المعد لهذا الغرض عن طريق قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية ، علماً بأنه يتم الانتهاء من ذلك بانتهاء يوم عمل الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022، وذلك حتى تتمكن الوزارة من إتمام الاعمال الخاصة بالامتحانات الإلكترونية قبل انعقاد الامتحانات بوقت كاف.

- التنبيه المشدد على جميع المدارس الثانوية (حكومى / خاص) بضرورة حضور جميع الطلاب للتدريب يومى الثلاثاء والأربعاء 26 و27، لحضور الطلاب على أقصى فائدة من التدريب والتأكد من جاهزة أجهزة التابلت قبل امتحان نهاية العام.

امتحانات أولى وثانية ثانوى

وبتاريخ 20 أبريل 2022، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 9، بشأن آلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام وطلاب جميع الصفوف الدراسية لامتحانات أبناؤنا فى الخارج، للفصل الدراسى الثانى من العام 2021-2022.

وفيما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حددت الوزارة طرق عقد الامتحانات فى المدارس الرسمية والخاصة كالتالى:

- تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المعلن، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين، فى الفترة الأولى يكون الامتحان ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانوية، يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة هذه الأسئلة 70% من درجة الامتحان.

- تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتعلن النتيجة بعد ورود درجات الطلاب فى الامتحانات التى تمت إلكترونياً، وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

- تعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (الرسمية أو الخاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة، يتم إلحاقهم على المدارس المجهزة (الرسمية أو الخاصة) وتقعد الامتحانات خلال الفترة المسائية.

أما بالنسبة لطرق عقد امتحانات المواد غير الأساسية فيتبع التالى:

- تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمسوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى، تبدأ فى 11 مايو المقبل وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، أما امتحانات الصف الثانى الثانوى فتبدأ فى 12 مايو وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.