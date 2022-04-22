بطريرك الروم الكاثوليك يترأس صلاة الجمعة العظيمة بالظاهر

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم، غبطة البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، خدمة الساعات الملكية الكبرى، وصلاة الغروب، ورتبة إنزال المصلوب، من صلوات الجمعة العظيمة وذلك بكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر.





جاء ذلك بمشاركة المطران جورج بكر، رئيس أساقفة بيلوسيوس الفخرى، والنائب البطريركى العام فى مصر والسودان، والمتروبوليت جاورجيوس حداد، رئيس أساقفة قيصرية فيلبس بانياس ومرجعيون وتوابعها، والإيكونوموس فريد عطا، راعى الكاتدرائية.

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