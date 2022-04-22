رئيس الوطنية للإعلام يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وتمنى زين، وفقا لبيان صحفى، لقداسته موفور الصحة والتوفيق فى جهده وسعيه الدائم وبحكمته المعهودة لتعزيز روح الترابط وتقوية أواصر المحبه والأخوة بين أبناء الوطن الواحد
كما تقدم زين بخالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين شركاء الوطن، مؤكدا على مواصلة دور الإعلام فى تعزيز قوة النسيج الوطنى بين أبناء الوطن الواحد، والحفاظ على ترابط شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط، وتحت مظلة دولة القانون.
وأضاف زين أن روح الإخاء والتسامح والمحبة ستظل بعون الله هى السمة الغالبة على شعب مصر العظيم، ودائما وطننا العزيز رمزا للأمن والأمان والسلام والمحبة.
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