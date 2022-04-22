«حسيت إني بموت بجد».. ماجد المصري يكشف أصعب مشهد له في «توبة»

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دوت الخليج يكشف كواليس مشهد القتل

ماجد المصري مسلسل توبة

وأحدث مشهد قتل سيد الأجنبي على يد توبة وهو الفنان عمرو سعد، ضجة كبيرة وتفاعل معه الكثيرين من الجمهور ومشاهدين العمل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر توبة يطلق الرصاص على ماجد المصري ووضعه في خزنة ثم ألقاه في البحر، وتحدث عن هذا المشهد من خلال مقطع فيديو مباشر عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

وقال الفنان ماجد المصري: “الموضوع صعب جدا.. ربنا ما يكتبه على حد وأنا في الخزنة والمايه بتتملي حسيت أني بموت بجد.. فكرة الموت ببطء هو أفضل انتقام من توبة لـ سيد الأجنبي”.

سيد الأجنبي

وتابع قائلًا: “إذا كنت مكانه سأقوم بنفس الشيء”، ويشار أنه في ذلك المشهد الذي عرض خلال الحلقة 18 من مسلسل توبة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، ظهر عمرو سعد يذهب إلى سيد الأجنبي ويقتل كل رجاله، ويطلق الرصاص عليه ليشل حركته، ويعرض العمل يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة مساءً ويعاد الساعة الثالثة صباحًا.

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ومن جانبه سيد الأجنبي يترجى توبة ليتركه لكن الأخير يرفض ويضعه في الخزنة ويلقيها في البحر وذلك انتقاما لقتله زوجته لقا وهي الفنانة أسماء أبو اليزيد ووالده عبد العزيز مخيون بعد أن رفضت أن تذهب معه إلى بورسعيد وتتزوجه عقب طلاقها من زوجها.

يشار أن أحداث مسلسل توبة تدور حول عمرو سعد الذي يهرب من ماضيه في القاهرة ويسافر إلي بورسعيد ليبدأ حياة جديدة ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب بمجرد خروج أخيه من السجن والوصول إليه، ويشارك عمرو سعد في بطولة العمل كلا من صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، انتصار، وحسن أبو الروس، ورحاب الجمل، ودياب، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم والمسلسل تأليف ورشة كتابة ملوك والإخراج لـ أحمد صالح.