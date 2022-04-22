/693544/طلب-إحاطة-لنائبة-التنسيقية-حول-تطورات-التحاق-الطلبة-العائدون-من-أوكرانيا-إلي-مصر-بالجامعات-المصرية

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لإحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تطورات التحاق الطلبة العائدون من أوكرانيا إلي مصر بالجامعات المصرية.

دوت الخليج

تطورات التحاق الطلبة العائدون من أوكرانيا إلي مصر بالجامعات المصرية

وقالت صابر، في طلبها: علي الرغم من تعليمات القيادة السياسية ومجهودات الحكومة الحثيثة، وصل إلينا بعض الشكاوي من الطلاب والتي يستوجب علينا إطلاعكم عليها، وهي ما يلي:

أولاً، بعد مرور الطلب بمختلف الإجراءات المطلوبة وانتظارهم لنتائج التقييم والإمتحانات، فوجئ الطلاب بتعسف بعض قيادات الجامعات ضدهم مما سبب لهم أزمة في الإلتحاق بتلك الجامعات المحددة لهم سلفًا، حيث تم إخبارهم بشكل غير رسمي بعدم وجود أماكن شاغرة في الجامعات الأهلية لإلتحاقهم بها علي الرغم من استقبال تلك الجامعات لطلبة السنين الأولي.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هذا بالإضافة إلي اقتصار عدد المتاح من الجامعات الخاصة علي عدد قليل منها أمام الطلاب.

وطالبت صابر، بإتاحة دخول طلاب سنوات الفرق المتقدمة بكليات الطب للجامعات الخاصة بالتنسيق مع رؤسات الجامعات، وكذلك، قصر دخول طلبة السنوات الأولي علي الجامعات الأهلية مع زيادة المتاح منها أمام الطلاب، تخفيفًا علي العبء النفسي و المادي المُلقي علي عاتق الطلاب وذوييهم.