بعد خروجه من المستشفى.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده

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خرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الجمعة من المستشفى عقب أزمة صحية استمرت لحوالي 26 يوم بعد إصابته بكسر في الحوض.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

حرص الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة على طمأنة الجمهور ومحبي والده على صحته عقب خروجه من المستشفى وإجرائه عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الحوض قبل شهر.

وشارك نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة متابعيه وجمهوره بنشره صورة جمعته بوالده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق على الصورة قائلًا: “بعد نجاح العملية التي قام بها سيادة اللواء الدكتور رؤوف العباسي والاهتمام والرعاية الممتازة في مجمع الجلاء الطبي، أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور رؤوف العباسي على قيامه بإجراء العملية الصعبة للوالد بعبقرية”.

وأضاف: “وسيادة اللواء الدكتور أحمد عبدالرؤوف بلاسي مدير مجمع الجلاء الطبي على الاهتمام والرعاية من جميع العاملين بالمجمع، وكل الدكاترة والممرضين والممرضات الذين أحاطوا بابا بحبهم واهتمامهم ورعايتهم طوال فترة وجوده بالمستشفى”.

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

واختتم تعليقه وقال: “مما ساعد علي تحسن حالته الحمد لله.. كما أيضا أتوجه بالشكر لكل من قام بالدعاء للوالد والاتصال للاطمئنان عليه والاهتمام بمتابعة حالته”.

ويشار أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان قد تعرض لـ كسر في منطقة الحوض خلال شهر مارس الماضي ودخل العناية المركزة مرتين خلال تواجده في المستشفى.

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جدير بالذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ولد عام 1934 من دمياط واحتفل يوم 8 مارس الماضي بعيد ميلاده الـ 88، كما يمتلك مشوار فنى طويل حافل بالأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية ويعد آخر أعمال فيلم أهل الكهف المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ويضم في بطولته مجموعة من النجوم.

ويشارك في بطولة فيلم أهل الكهف كلا من خالد النبوي وعبد الرحمن أبو زهرة وريم مصطفى ومحمود حميدة، ومحمد محمود، وغادة عادل، ومحمد فراج، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عيد، وبيومي فؤاد.