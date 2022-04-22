محافظ القاهرة: تطوير منطقة جبخانة محمد على بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتطوير منطقة جبخانة محمد على بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة المظهر الحضارى والتاريخى للعاصمة وفى إطار المشروع الذى تقوم به الدولة لتطوير منطقة مصر القديمة والفسطاط والتى تتضمن القضاء على المناطق العشوائية، وإنشاء محاور جديدة لربط جنوب وشرق القاهرة لتحقق السيولة المرورية، وإنشاء حدائق الفسطاط ومجمع إسكان مجرى العيون وتطوير قرية الفواخير وغيرها من المشروعات التى تتناسب مع الطابع الاثرى والتاريخى للمنطقة بهدف استعادة مكانتها القديمة والحفاظ عليها.





جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالسيدة ياسمينا ابو يوسف رئيس جمعية "تواصل" للتنمية لمناقشة التعاون بين محافظة القاهرة والمجتمع المدنى لتطوير منطقة جبخانة محمد على بمصر القديمة. وأكد محافظ القاهرة أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى يؤكد على دور المشاركة المجتمعية فى تحقيق أهداف التنمية. واستعرضت السيدة ياسمينا ابو يوسف الإجراءات التى يمكن بها تحويل منطقه الجبخانة الى منطقة سياحية بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارتى الآثار والسياحة، وكذلك خطة العمل والتوقيتات الزمنية اللازمة لاتمام المشروع وكيفية إدارة المخلفات وخلق مساحات خضراء، وكذلك إتاحة مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة لاستيعاب الفئات العمرية المختلفة، ودارسة إقامة مدارس متطورة، وعمل تطوير شامل للمنطقة مع مراعاة تحقيق المردود الاقتصادى والبيئى والاجتماعى المرجو انطلاقًا من رؤية مصر 2030. شهد اللقاء اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، وخليل شعت المشرف على وحدة تطوير العشوائيات.

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