عاجل.. الحكومة تحسم جدل الحذف من مناهج الثانوية العامة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021-2022.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أى أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن المقررات الدراسية كما هى دون حذف أو إلغاء.

وشددت على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.