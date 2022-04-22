المفتى يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وقال فضيلة المفتى فى بيان له: "إن مثل هذه المناسبات والأعياد هى فرصة حقيقية؛ لإظهار مشاعر الأخوة والوئام بين جناحَى مصر المسلمين والمسيحيين الذين تربطهم أواصر المحبة ويعيشون معًا بين جنبات مصرنا الحبيبة فى سلام".

وأضاف أن أعداء الوطن لا ينفكون عن محاولات تعكير صفو المصريين بين حين وآخر، إلا أن روابط الأخوة والمحبة بين أبناء مصر ووعيهم الشديد هو بمثابة حائط صد منيع أمام كل من يحاول الوقيعة وإثارة الفتنة بين المصريين ويهدد استقرار المجتمع، فقد ضربت مصر مثالًا فى المواطنة والعيش المشترك يستحق أن يكون نموذجًا متَّبع.

وتوجَّه فضيلة المفتى بخالص الدعاء أن يحمى الله مصر وأهلها من كل شر، وأن يعيد عليها الأعياد والأفراح وهى فى تقدم ورخاء واستقرار ومحبة وسلام.