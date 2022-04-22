غدا.."زراعة الشيوخ" تستعرض تقريرها بشأن ضوابط تغطيات الترع 

/693541/غدازراعة-الشيوخ-تستعرض-تقريرها-بشأن-ضوابط-تغطيات-الترع

تستعرض لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا السبت، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد الصالحى، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، و تغطية أو تدبيش مصرف بهنباى، واستكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية.

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وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، وتغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

زراعة الشيوخ تستعرض تقريرها بشأن ضوابط تغطيات الترع

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة خلال الاجتماع، أهمية ملف تغطيات الترع والمصارف في الحفاظ على الصحة العامة، منتقدا الرد على أغلب طلبات النواب بتعذر القيام بالتغطية وفقا للاشتراطات.

وقال الجبلى، : لابد أن يكون هناك رؤية لحل تلك المشكلة، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتغطيات الترع. وأضاف، نحتاج إيضاح في تلك الضوابط والاشتراطات بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وفى نهاية الاجتماع، شدد النائب صالح الصالحى، مقدم الاقتراح برغبة، على أهمية إعادة النظر فى اشتراطات التغطية، والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تعد مصدر أذى للمواطنين.