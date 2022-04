/693537/أول-بطولة-مشتركة-بين-يسرا-ونيللي-كريم-التفاصيل-الكاملة-لـ-مسلسل-روز-وليلى

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل يسرا ونيللي كريم

مسلسل يسرا ونيللي كريم

يحمل مسلسل يسرا ونيللي كريم الجديد اسم “روز وليلى” كما يضم مجموعة وكوكبة كبيرة من نجوم الدراما، ويمثل العمل أول بطولة مشتركة بين الثنائي، كما يعتبر أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل روز وليلى عبر منصة شاهد الرقمية ويتم توزيعه عالمياً تحت إدارة شركة Till Entertainment، والعمل الدرامي من تأليف السيناريست والمؤلف البريطاني كريس كول الذي قد أعمال مثل “Mad Dogs” و “Pelican Blood” و “Ana”.

والإخراج لـ البريطاني أدريان شيرجولد الذي قدم أعمال “Mad Dogs”و “On the Way to Denmark” و “Cardella” وغيرها بينما يأتي الإنتاج لـ صفاء أبو رزق، وماجد محسن.

مسلسل روز وليلى

ويشار أن أحداث مسلسل روز وليلى تدور داخل إطار من الكوميديا السوداء مليئة بالأكشن والمغامرة والتشويق والإثارة حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبيرة.

ولكن هذه العملية يتم التخطيط والإعداد لها في مصر لذلك يتم الاستعانة بيسرا ونيللي كريم، وفي إطار كوميدي نرى أن المحققتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، ويدخلن في مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر.

حتى أنهما ينجرفان في مسارات مغايرة لمسار التحقيق في طريقهما لحلّ اللغز وكشف ملابسات القضية، ومن المقرر عرض العمل خلال الربع الأخير من 2022، ويتكون من عشر حلقات تمتد كلا منها لساعة.

اقرأ أيضًا

شيري عادل مفاجأة مسلسل في بيتنا روبوت 2 بالحلقات الأخيرة

وتنافس الفنانة يسرا ضمن السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم مثل غادة عادل وشيماء سيف ومي كساب وآخرين.

بينما تشارك الفنانة نيللي كريم في رمضان بمسلسل فاتن أمل حربي الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية ويضم مجموعة من الفنانين أبرزهم هالة صدقي وفادية عبد الغني وشريف سلامة ومحمد الشرنوبي وخالد سرحان وآخرين.