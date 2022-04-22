تجديد حبس المتهم بدهس سيدة بالمنصورة 15 يوماً

/693536/تجديد-حبس-المتهم-بدهس-سيدة-بالمنصورة-15-يوما

قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية بتجديد حبس المتهم بدهس سيدة بمدينة المنصورة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج

وشهدت مدينة المنصورة، حادث دهس سيدة أسفل سيارة ملاكي، أثناء سيرها في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة مبارك، برفقة ابنتها الصغرى، مما أسفر عن إصابتها بكسور خطرة.

تعرض سيدة لحادث دهس بأحد الشوارع

وكان مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان ،تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية ، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من أهالي منطقة مبارك، بتعرض سيدة لحادث أسفل سيارة ملاكي بأحدي الشوارع.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ

وعلي الفور أنتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة ماركة هيونداي أكسنت فضية اللون، وتحمل لوحات رقم د س أ 6193، واصطدمت بسيدة تدعى سماح مصطفى محمود إسماعيل، 42 سنة - موظفة، وذلك أثناء سيرها في أحد الشوارع الجانبية وبرفقتها ابنتها الصغرى وكشفت التحقيقات، أن قائد السيارة يدعى مازن ع.ال. 17 سنة، ولا يحمل رخصة قيادة، وكان يسير بسرعة كبيرة في الشارع، واصطدم بسيارة متوقفة ثم السيدة من الخلف، ودهسها أسفل المركبة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة، السيدة وهي تسير رفقة ابنتها، بمنطقة مبارك، واصطدام السيارة بها من الخلف، وسقوطها أرضًا ودهسها أسفلها.

وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليها بكسر في الفقرات القطنية والحوض والضلوع والفخذ، ونزيف في الرئة، وتم نقلها لمستشفى طوارئ المنصورة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.