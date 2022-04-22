/693535/وكيل-وزارة-الزراعة-بالبحيرة-توفير-قرود-بفوائد-ميسرة-للمزارعين
أشار المهندس بدر محمد، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى مبادرات البنك الزراعى المصرى بتوفير قروض بفوائد ميسرة للمزارعين، و إدخال الحصر الزراعى الموسمى على منظومة دعم المزارع المصرى وتعديل مساحات الحيازات الزراعية بها بحيث يظهر على المنظومة المنزرع الفعلى على الطبيعة فقط .
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وأكدوكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على ضرورة رفع حالة الاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بشأن التصدى للتعديات على الأرض الزراعية ، وكذا توريد القمح للشون داخل المحافظة بالتنسيق بين الزراعة والتموين .
تفعيل بروتوكول التعاون
وشدد المهندس بدر على تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بشأن التحول من نظام الرى التقليدى إلى أنظمة الرى الحديث.
تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ، والرى ، والمالية ، والبنك الزراعى المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ، والرى ، والمالية ، والبنك الزراعى المصرى ، والبنك الأهلى المصري، بحضور كل من المهندس وجيه غالى مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا ، و المهندس علاء العادلى مدير عام الإدارة الفرعية بالبحيرة للتوجيه المائية ، و الدكتور محاسب علاء خطاب رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بمراكز أبو المطامير ، حوش عيسى ، مركز بدر و المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية الزراعة بالبحيرة ومدى مشروع كارت الفلاح بالمحافظة .
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