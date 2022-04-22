/693532/ضبط-4000-لتر-مواد-بترولية-بنزين-80 -بحوزة-تاجر-بكفر-الشيخ

تمكنت مدرية التموين بكفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين من شن حملة تموينية على مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن محافظة كفر الشيخ.

دوت الخليج

أسفرت الحملة عن ضبط 4000 لتر مواد بترولية بنزين 80 تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن محافظة كفر الشيخ.

تكثيف الحملات التموينية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري

يأت ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة تكثيف الحملات التموينية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وتحويل المخالفين للنيابة المعنية.

من جانبه وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء المدن لشن حملات على محطات الوقود للتأكد من توفير كافة أنواع الوقود بالمحطات بمدن وقرى المحافظة، بالإضافة لضبط المحتكرين لأي نوع من أنواع الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وتحويل المخالفين للنيابة المعنية.